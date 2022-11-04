Рубен Варданян назначен госминистром Нагорного Карабаха
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян назначил Рубена Варданяна государственным министром республики. Об этом сообщается на сайте президента НКР.
Президент подписал 4 ноября указ об освобождении Артака Бегларяна с поста государственного министра. Новый госминистр будет координировать деятельность девяти министров республики, говорится в сообщении.
Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики 4 октября. Президент говорил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия». Варданян согласился возглавить правительство Нагорно-Карабахской республики.
В сентябре создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, поскольку хочет поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики. Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.