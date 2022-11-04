Рубен Варданян назначен госминистром Нагорного Карабаха

В сентябре создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, поскольку хочет поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». Бизнесмен также призвал увеличить срок пребывания в регионе российских миротворцев до тех пор, пока не будет обеспечена «безопасность народа Арцаха» силами самих жителей республики. Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 г. он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.