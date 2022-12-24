Минобороны назвало участников военно-биологических программ США на Украине

В конце ноября в Минобороны сообщали, что вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия. Это следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Кириллов отмечал, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Под контролем Вашингтона Киев также проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на военнослужащих и душевнобольных, заявило министерство.