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Минобороны назвало участников военно-биологических программ США на Украине

Ведомости

Минобороны РФ стали известны исполнители военно-биологических программ США на Украине, их имена на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Кириллова, Минобороны стал доступен отчет Управления по снижению угрозы минобороны США о деятельности на Украине, который «раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций».

Отчет содержит личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США, отмечает Минобороны. Согласно документу, исполнителями военно-биологических программ являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, а также Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. 

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Подтверждено также участие в финансировании основных подрядчиков Пентагона сына президента США Хантера Байдена, утверждает ведомство. Ряд участников закрытых проектов, как отмечается, «остается в тени», хотя они являются «ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы». Кириллов назвал среди них исполнительного вице-президента подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тару О'Тул, экс-главу Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томаса Фридена, главного научного сотрудника и президента отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворта и других.

«Все они, так или иначе, являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты», — заявил Кириллов.

В конце ноября в Минобороны сообщали, что вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия. Это следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Кириллов отмечал, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Под контролем Вашингтона Киев также проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на военнослужащих и душевнобольных, заявило министерство.

В конце марта Минобороны опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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