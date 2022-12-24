МИД КНР выразил несогласие с оборонным бюджетом США из-за положений о Тайване
Китай выражает решительное несогласие с подписанным накануне президентом США Джо Байденом оборонным бюджетом на 2023 г., поскольку, по мнению китайской стороны, он содержит «большое количество негативных положений, касающихся Тайваня». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.
В МИДе закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается «вмешательство во внутренние дела» Китая и «нападки и очернение» компартии. «Китайский народ очень ясно видит зловещее намерение Соединенных Штатов подавить и сдержать развитие Китая и воспрепятствовать возрождению китайской нации. Попытка вбить клин между китайским народом и Коммунистической партией Китая никогда не увенчается успехом», – говорится в заявлении.
Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что закон содержит «большое количество негативных положений», связанных с Тайванем, что нарушает принцип «одного Китая» и подписанные ранее совместные китайско-американские коммюнике. МИД КНР потребовал, чтобы США прекратили попытки сдержать Китай с помощью тайваньского вопроса.
«Мы призываем США реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств на Бали, отказаться от менталитета холодной войны, объективно и рационально рассматривать развитие Китая и китайско-американские отношения и воздерживаться от реализации негативных положений, касающихся Китая, в соответствующих законопроектах. Китай примет твердые и решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов», – подчеркивается в заявлении МИДа.
23 декабря в Белом доме сообщили, что Байден подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год в размере $858 млрд.
Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».