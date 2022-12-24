Газета
Политика

МИД КНР выразил несогласие с оборонным бюджетом США из-за положений о Тайване

Ведомости

Китай выражает решительное несогласие с подписанным накануне президентом США Джо Байденом оборонным бюджетом на 2023 г., поскольку, по мнению китайской стороны, он содержит «большое количество негативных положений, касающихся Тайваня». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

В МИДе закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается «вмешательство во внутренние дела» Китая и «нападки и очернение» компартии. «Китайский народ очень ясно видит зловещее намерение Соединенных Штатов подавить и сдержать развитие Китая и воспрепятствовать возрождению китайской нации. Попытка вбить клин между китайским народом и Коммунистической партией Китая никогда не увенчается успехом», – говорится в заявлении.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что закон содержит «большое количество негативных положений», связанных с Тайванем, что нарушает принцип «одного Китая» и подписанные ранее совместные китайско-американские коммюнике. МИД КНР потребовал, чтобы США прекратили попытки сдержать Китай с помощью тайваньского вопроса.

«Мы призываем США реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств на Бали, отказаться от менталитета холодной войны, объективно и рационально рассматривать развитие Китая и китайско-американские отношения и воздерживаться от реализации негативных положений, касающихся Китая, в соответствующих законопроектах. Китай примет твердые и решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов», – подчеркивается в заявлении МИДа.

23 декабря в Белом доме сообщили, что Байден подписал оборонный бюджет страны на следующий финансовый год в размере $858 млрд.

Ситуация на Тайване обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. МИД Китая выразил протест, также КНР объявила о проведении военных учений в акватории Тайваня. Позже остров посетили делегация конгрессменов США и сенатор от республиканской партии Марши Блэкбер. В КНР заявили, что такие шаги нарушают принцип «одного Китая».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных