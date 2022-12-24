МИД КНР выразил несогласие с оборонным бюджетом США из-за положений о Тайване

В МИДе закон назвали провокационным, так как в нем игнорируются факты и при этом допускается «вмешательство во внутренние дела» Китая и «нападки и очернение» компартии. «Китайский народ очень ясно видит зловещее намерение Соединенных Штатов подавить и сдержать развитие Китая и воспрепятствовать возрождению китайской нации. Попытка вбить клин между китайским народом и Коммунистической партией Китая никогда не увенчается успехом», – говорится в заявлении.