Путин назвал целью России объединение русского народа
Геополитические оппоненты Москвы придерживаются политики, направленной на «растаскивание» нашей страны, а цель России заключается в объединении русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
Россия всегда стремилась решать возникающие споры путем мирных переговоров, однако «другая сторона была настроена по-другому», заявил президент, отвечая на вопрос о конфликте на Украине и противостоянии РФ с НАТО.
«Начали, как я уже много раз говорил, проводить жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях. Мы должны были поддержать выбор крымчан. Все с этого началось», — сказал Путин.
Глава государства напомнил о государственном перевороте на Украине в 2014 г., подчеркнув, что его начала не Россия. По его мнению, «в основе всего» лежит политика геополитических оппонентов, которая направлена на «растаскивание исторической России».
«Разделяй и властвуй — это они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас. Наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о том, что необходимо сделать для отступления от «опасной черты», президент сказал, что не считает ее таковой, а Россия, по его мнению, действует в правильном направлении: защищаем свои национальные интересы и интересы своих граждан.
«И другого выбора, как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело, не мы же отказываемся от переговоров», — отметил глава государства.