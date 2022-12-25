Рогозину дважды в день докладывают о других пострадавших при обстреле в Донецке
Бывшему главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину дважды в день докладывают о состоянии других пострадавших в результате теракта в донецкой гостинице 21 декабря, где он сам получил ранение. Об этом Рогозин сообщил в своем Telegram-канале.
«В результате теракта 21 декабря в донецкой гостинице пострадали не только мои бойцы и боевые товарищи, посетившие меня, но и персонал отеля. Хочу, чтобы вы все знали: о каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки. Какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает», – написал он.
Также экс-глава «Роскосмоса» подчеркнул, что не делит пострадавших на «своих» и «чужих». «Я сам себя уже давно считаю донецким, иначе бы не приехал сюда и не принимал бы участия в боях за освобождение Донбасса», – сообщил Рогозин.
Он рассказал, что все транспортабельные пострадавшие были вывезены на лечение в Ростовскую область, чтобы снизить нагрузку на госпитали в Донецке, также бывший глава «Роскосмоса» пообещал, что при желании и улучшении состояния оставшиеся раненые также будут эвакуированы.
«И последнее. Конечно, мы найдем возможность помочь всем пострадавшим в тот черный день. Надеюсь, смогу лично посетить и поддержать всех, кто оказался в донецкой гостинице во время ее расстрела украинской артиллерией, как только мне сделают операцию и я смогу покинуть госпиталь», – добавил Рогозин.
22 декабря стало известно об обстреле гостиницы в Донецке, в результате которого ранения получили Рогозин, председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.
Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.
24 декабря помощник Рогозина сообщил, что его уже доставили в госпиталь в Московском регионе для извлечения осколка. Врачи в Ростове-на-Дону ранее не решились делать операцию из-за ее сложности. Помощник Рогозина также уточнил, что еще двое пострадавших военных советников находятся в Донецке в тяжелом состоянии, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.