Рогозину дважды в день докладывают о других пострадавших при обстреле в Донецке

«В результате теракта 21 декабря в донецкой гостинице пострадали не только мои бойцы и боевые товарищи, посетившие меня, но и персонал отеля. Хочу, чтобы вы все знали: о каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки. Какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает», – написал он.