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Рогозин получил осколочное ранение и контузию в результате обстрела

Ведомости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника, сообщил его помощник журналистам. Гостиница в Донецке, где находился Рогозин, подверглась обстрелу на этой неделе, экс-главу госкорпорации перевезли в Ростов-на-Дону.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал помощник Рогозина (цитата по «РИА Новости»).

По его данным, Рогозина уже доставили в госпиталь в московском регионе, через несколько дней ему проведут операцию по извлечению осколка. Врачи в Ростове-на-Дону ранее не решились делать операцию из-за ее сложности. Помощник Рогозина также уточнил, что еще двое пострадавших военных советников находятся в Донецке в тяжелом состоянии, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.

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Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.

Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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