Рогозин получил осколочное ранение и контузию в результате обстрела

По его данным, Рогозина уже доставили в госпиталь в московском регионе, через несколько дней ему проведут операцию по извлечению осколка. Врачи в Ростове-на-Дону ранее не решились делать операцию из-за ее сложности. Помощник Рогозина также уточнил, что еще двое пострадавших военных советников находятся в Донецке в тяжелом состоянии, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.