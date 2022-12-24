Рогозин получил осколочное ранение и контузию в результате обстрела
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение выше правой лопатки недалеко от позвоночника, сообщил его помощник журналистам. Гостиница в Донецке, где находился Рогозин, подверглась обстрелу на этой неделе, экс-главу госкорпорации перевезли в Ростов-на-Дону.
«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал помощник Рогозина (цитата по «РИА Новости»).
По его данным, Рогозина уже доставили в госпиталь в московском регионе, через несколько дней ему проведут операцию по извлечению осколка. Врачи в Ростове-на-Дону ранее не решились делать операцию из-за ее сложности. Помощник Рогозина также уточнил, что еще двое пострадавших военных советников находятся в Донецке в тяжелом состоянии, третьего перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.
Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.
Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.