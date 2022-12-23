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Сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья отца

Ведомости

Информация об ухудшении состояния здоровья экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина является фейком. Об этом сообщил сын Рогозина Алексей в своем Telegram-канале. 

«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — написал он. 

Алексей Рогозин отметил, что все, кто пострадал при обстреле ВСУ Донецка 21 декабря, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей. По его словам, анонимные каналы в Telegram распространяют ложную и спекулятивную информацию. 

Ранее сегодня сообщения о своей контузии опровергла жена Рогозина Татьяна. Она уточнила, что не получала тяжелую контузию, однако был ранен ее муж. 

Украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился экс-глава «Роскосмоса», 22 декабря. Помимо Рогозина ранения также получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, мэр Горловки Иван Приходько и сопровождающие их лица.

Позже Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное. Он уточнил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. 

В результате обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов, сообщил бывший глава «Роскосмоса». По его словам, еще три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Самого Рогозина уже госпитализировали в Ростов-на-Дону, планируется его отправка в Москву, где будет принято решение об операции. По предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен.

Рогозин находился в зоне спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что присутствует на передовой в Запорожской области. Рогозин взял себе позывной «Космос».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных