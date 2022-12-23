Сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья отца
Информация об ухудшении состояния здоровья экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина является фейком. Об этом сообщил сын Рогозина Алексей в своем Telegram-канале.
«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — написал он.
Алексей Рогозин отметил, что все, кто пострадал при обстреле ВСУ Донецка 21 декабря, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей. По его словам, анонимные каналы в Telegram распространяют ложную и спекулятивную информацию.
Ранее сегодня сообщения о своей контузии опровергла жена Рогозина Татьяна. Она уточнила, что не получала тяжелую контузию, однако был ранен ее муж.
Украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился экс-глава «Роскосмоса», 22 декабря. Помимо Рогозина ранения также получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, мэр Горловки Иван Приходько и сопровождающие их лица.
Позже Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное. Он уточнил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.
В результате обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов, сообщил бывший глава «Роскосмоса». По его словам, еще три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Самого Рогозина уже госпитализировали в Ростов-на-Дону, планируется его отправка в Москву, где будет принято решение об операции. По предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен.
Рогозин находился в зоне спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что присутствует на передовой в Запорожской области. Рогозин взял себе позывной «Космос».