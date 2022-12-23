Сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья отца

В результате обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов, сообщил бывший глава «Роскосмоса». По его словам, еще три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Самого Рогозина уже госпитализировали в Ростов-на-Дону, планируется его отправка в Москву, где будет принято решение об операции. По предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен.