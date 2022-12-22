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Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону

Ведомости

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина. 

Отмечается, что вместе с экс-главой госкорпорации в Ростовскую область привезли еще двоих пострадавших во время обстрела ВСУ Донецка. 

«Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил собеседник агентства.

Помощник добавил, что еще несколько раненых военных советников по-прежнему остаются в больницах ДНР, их состояние стабилизировано, однако пока что врачи не одобрили их транспортировку. 

Украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился экс-глава «Роскосмоса», 22 декабря. Помимо Рогозина ранения также получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, мэр Горловки Иван Приходько и сопровождающие их лица.

Позже Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное. Он уточнил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен.

Комментируя происшествие, в Кремле отметили, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. В то же время, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти условия не должны мешать чиновникам «выполнять свои функции».

Рогозин находится в зоне спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Рогозин взял себе позывной «Космос».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных