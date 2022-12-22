Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.
Отмечается, что вместе с экс-главой госкорпорации в Ростовскую область привезли еще двоих пострадавших во время обстрела ВСУ Донецка.
«Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил собеседник агентства.
Помощник добавил, что еще несколько раненых военных советников по-прежнему остаются в больницах ДНР, их состояние стабилизировано, однако пока что врачи не одобрили их транспортировку.
Украинские военные обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился экс-глава «Роскосмоса», 22 декабря. Помимо Рогозина ранения также получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, мэр Горловки Иван Приходько и сопровождающие их лица.
Позже Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное. Он уточнил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен.
Комментируя происшествие, в Кремле отметили, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. В то же время, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти условия не должны мешать чиновникам «выполнять свои функции».
Рогозин находится в зоне спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Рогозин взял себе позывной «Космос».