Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону

Позже Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное. Он уточнил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен.