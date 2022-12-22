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Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле гостиницы в Донецке

Ведомости

В результате обстрела гостиницы в Донецке погиб помощник бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экс-главу госкорпорации.

«Во время обстрела, к сожалению, погиб мой помощник и боевой товарищ Михаил Бридасов. Бывший спецназовец из подразделения «Альфа», — сообщил агентству Рогозин.

По словам экс-главы «Роскосмоса», еще несколько людей из группы советников получили ранения различной степени тяжести, а трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее о двух погибших писал Telegram-канал Baza. По его данным, среди двух погибших был охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, сообщил о гибели одного человека. По его словам, это был спецназовец. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек при обстреле гостиницы, но он не уточнял, кого именно.

Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица.

Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен. Позже сообщили, что Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Вместе с ним привезли еще двоих пострадавших во время обстрела ВСУ Донецка.

Комментируя происшествие, в Кремле отметили, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. В то же время, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти условия не должны мешать чиновникам «выполнять свои функции».

Ранее по теме: Следователи займутся расследованием атаки на гостиницу в Донецке, где был ранен Рогозин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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