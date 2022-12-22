Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле гостиницы в Донецке
В результате обстрела гостиницы в Донецке погиб помощник бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экс-главу госкорпорации.
«Во время обстрела, к сожалению, погиб мой помощник и боевой товарищ Михаил Бридасов. Бывший спецназовец из подразделения «Альфа», — сообщил агентству Рогозин.
По словам экс-главы «Роскосмоса», еще несколько людей из группы советников получили ранения различной степени тяжести, а трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Ранее о двух погибших писал Telegram-канал Baza. По его данным, среди двух погибших был охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, сообщил о гибели одного человека. По его словам, это был спецназовец. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек при обстреле гостиницы, но он не уточнял, кого именно.
Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица.
Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен. Позже сообщили, что Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Вместе с ним привезли еще двоих пострадавших во время обстрела ВСУ Донецка.
Комментируя происшествие, в Кремле отметили, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. В то же время, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти условия не должны мешать чиновникам «выполнять свои функции».