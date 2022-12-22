Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле гостиницы в Донецке

Ранее о двух погибших писал Telegram-канал Baza. По его данным, среди двух погибших был охранник председателя правительства ДНР Виталия Хоценко. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который был на месте обстрела, сообщил о гибели одного человека. По его словам, это был спецназовец. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек при обстреле гостиницы, но он не уточнял, кого именно.