Мэр Горловки сообщил о контузии при обстреле гостиницы в Донецке
При обстреле гостиницы в Донецке мэр Горловки Иван Приходько получил контузию, пишет ТАСС.
«[Меня] контузило», — сообщил мэр Горловки. Приходько уточнил, что находится в больнице.
Об обстреле стало известно 22 декабря. Вместе с Приходько ранение получил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Травмы также получили сопровождавшие его лица.
По словам Рогозина, ему предстоит операция. Он уточнил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Достать его, по по предварительной оценке врачей, не получится. Рогозин сообщил, что он жил в гостинице в том районе, который за восемь лет ни разу не подвергался обстрелам. Бывший глава «Роскосмоса» отметил, что следствие найдет тех, кто причастен к этому обстрелу.