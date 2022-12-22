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Мэр Горловки сообщил о контузии при обстреле гостиницы в Донецке

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При обстреле гостиницы в Донецке мэр Горловки Иван Приходько получил контузию, пишет ТАСС.

«[Меня] контузило», — сообщил мэр Горловки. Приходько уточнил, что находится в больнице.

Об обстреле стало известно 22 декабря. Вместе с Приходько ранение получил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Травмы также получили сопровождавшие его лица.

По словам Рогозина, ему предстоит операция. Он уточнил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Достать его, по по предварительной оценке врачей, не получится. Рогозин сообщил, что он жил в гостинице в том районе, который за восемь лет ни разу не подвергался обстрелам. Бывший глава «Роскосмоса» отметил, что следствие найдет тех, кто причастен к этому обстрелу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных