Мэр Горловки сообщил о контузии при обстреле гостиницы в Донецке

По словам Рогозина, ему предстоит операция. Он уточнил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Достать его, по по предварительной оценке врачей, не получится. Рогозин сообщил, что он жил в гостинице в том районе, который за восемь лет ни разу не подвергался обстрелам. Бывший глава «Роскосмоса» отметил, что следствие найдет тех, кто причастен к этому обстрелу.