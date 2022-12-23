Жена Рогозина опровергла сообщения о своей контузии

Позже Рогозин рассказал подробности произошедшего. По его словам, удары пришлись на гостиницу, в которой он с рабочей группой жил последние несколько месяцев. «За 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. <...> У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — написал он.