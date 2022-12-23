Жена Рогозина опровергла сообщения о своей контузии
Жена бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна не получала контузию в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«У меня нет тяжёлой контузии, слава Богу. У мужа ранение», — сказано в сообщении.
Накануне, 22 декабря, ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе бывший глава «Роскосмоса». Позже его помощник сообщил, что сам Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. Осколок мины, который попал в спину, по предварительной оценке врачей, не может быть извлечен.
Позже Рогозин рассказал подробности произошедшего. По его словам, удары пришлись на гостиницу, в которой он с рабочей группой жил последние несколько месяцев. «За 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. <...> У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция», — написал он.
В результате обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов, сообщил бывший глава «Роскосмоса». По его словам, еще три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Самого Рогозина уже госпитализировали в Ростов-на-Дону, планируется его отправка в Москву, где будет принято решение о его операции.
Рогозин находится в зоне проведения спецоперации с октября. 24 октября он подтвердил, что находится на передовой в Запорожской области. Он также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». В зоне проведения спецоперации он взял себе позывной «Космос».