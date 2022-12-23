Раненного в Донецке Рогозина перевезут в Москву
Врачи в Ростове-на-Дону, куда доставили раненного в Донецке экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, не решились делать операцию из-за ее сложности, он будет доставлен в Москву, сообщил его помощник журналистам.
«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», – приводит его слова ТАСС.
Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.
Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен. Позже сообщили, что Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.
Комментируя происшествие, в Кремле отметили, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. В то же время, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти условия не должны мешать чиновникам «выполнять свои функции».