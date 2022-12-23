Раненного в Донецке Рогозина перевезут в Москву

Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен. Позже сообщили, что Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.