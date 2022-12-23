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Раненного в Донецке Рогозина перевезут в Москву

Ведомости

Врачи в Ростове-на-Дону, куда доставили раненного в Донецке экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, не решились делать операцию из-за ее сложности, он будет доставлен в Москву, сообщил его помощник журналистам.

«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», – приводит его слова ТАСС.

Об обстреле гостиницы в Донецке стало известно 22 декабря. В результате этого происшествия ранения получили Рогозин, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.

Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное. Он говорил, что ему предстоит операция, поскольку металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. В то же время, по предварительной оценке врачей, осколок мины не может быть извлечен. Позже сообщили, что Рогозин доставлен из Донецка в клинический госпиталь в Ростове-на-Дону.

Комментируя происшествие, в Кремле отметили, что нахождение в некоторых районах ДНР, ЛНР и на других территориях по-прежнему опасно. В то же время, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти условия не должны мешать чиновникам «выполнять свои функции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных