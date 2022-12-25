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Трутнев и Кириенко предложили Путину открыть в регионах центры подготовки спецназа

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Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с предложением открыть центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне в других регионах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Трутнева.

Ранее днем сообщалось, что Трутнев и Кириенко вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе, где сейчас проходят подготовку бойцы добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз».

«Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», – сказал Трутнев.

Кириенко также оценил центр как высокопрофессиональный, с очень хорошо организованной системой подготовки. Кадыров сообщил журналистам, что центр помогает всем структурам, находящимся в зоне спецоперации, и добавил, что каждый день в центр приезжают для обучения от 15 до 50 добровольцев.

О том, что Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине, 2 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на Трутнева. По словам полпреда, в отряд вошло 98 человек.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных