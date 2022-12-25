Трутнев и Кириенко предложили Путину открыть в регионах центры подготовки спецназа
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с предложением открыть центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне в других регионах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Трутнева.
Ранее днем сообщалось, что Трутнев и Кириенко вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе, где сейчас проходят подготовку бойцы добровольческого отряда Российского союза боевых искусств «Союз».
«Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», – сказал Трутнев.
Кириенко также оценил центр как высокопрофессиональный, с очень хорошо организованной системой подготовки. Кадыров сообщил журналистам, что центр помогает всем структурам, находящимся в зоне спецоперации, и добавил, что каждый день в центр приезжают для обучения от 15 до 50 добровольцев.
О том, что Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине, 2 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на Трутнева. По словам полпреда, в отряд вошло 98 человек.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.