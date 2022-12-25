Трутнев и Кириенко предложили Путину открыть в регионах центры подготовки спецназа

«Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», – сказал Трутнев.