Yonhap: беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи

Вместе с тем в Министерстве транспорта Южной Кореи сообщили, что рейсы, вылетающие из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час приблизительно с 7 до 8 утра мск (с 13 до 14 по местному времени). Всего было отложено около 30 рейсов, которые должны были вылететь в это время из двух аэропортов.