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Yonhap: беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи

Ведомости

Военные Южной Кореи подняли в воздух истребители и ударные вертолеты, чтобы произвести предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны беспилотнику из КНДР, передает южнокорейское агентство Yonhap.

По информации агентства, один из истребителей Ка-1 при этом потерпел крушение, оба пилота спаслись, они были госпитализированы. Причина его падения пока устанавливается. 

Как отметили в Объединенном комитет начальников штабов Южной Кореи, неопознанные объекты, которыми оказались предположительно северокорейские беспилотники, были обнаружены в приграничных районах провинции Кёнгидо в 04:25 мск (10:25 по местному времени). Дроны пересекли военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей. 

Вместе с тем в Министерстве транспорта Южной Кореи сообщили, что рейсы, вылетающие из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час приблизительно с 7 до 8 утра мск (с 13 до 14 по местному времени). Всего было отложено около 30 рейсов, которые должны были вылететь в это время из двух аэропортов. 

На прошлой неделе, 23 декабря, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены из района аэродрома Сунан в Пхеньяне. 

По данным местных СМИ, 2022 г. стал рекордным по числу пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Всего за год было выпущено более 65 ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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