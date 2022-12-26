Yonhap: беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи
Военные Южной Кореи подняли в воздух истребители и ударные вертолеты, чтобы произвести предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны беспилотнику из КНДР, передает южнокорейское агентство Yonhap.
По информации агентства, один из истребителей Ка-1 при этом потерпел крушение, оба пилота спаслись, они были госпитализированы. Причина его падения пока устанавливается.
Как отметили в Объединенном комитет начальников штабов Южной Кореи, неопознанные объекты, которыми оказались предположительно северокорейские беспилотники, были обнаружены в приграничных районах провинции Кёнгидо в 04:25 мск (10:25 по местному времени). Дроны пересекли военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей.
Вместе с тем в Министерстве транспорта Южной Кореи сообщили, что рейсы, вылетающие из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час приблизительно с 7 до 8 утра мск (с 13 до 14 по местному времени). Всего было отложено около 30 рейсов, которые должны были вылететь в это время из двух аэропортов.
На прошлой неделе, 23 декабря, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены из района аэродрома Сунан в Пхеньяне.
По данным местных СМИ, 2022 г. стал рекордным по числу пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Всего за год было выпущено более 65 ракет.