Южнокорейские военные заявили о вторжении пяти беспилотников из КНДР
В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять беспилотников из Северной Кореи, сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов республики Ли Сын О на брифинге.
«Малые северокорейские беспилотники размером два метра, один из них подлетел к северному району столичной агломерации, остальные четыре совершали полет в районе острова Канхвадо», – приводит его слова «РИА Новости».
В рамках противодействия вторгшимся БПЛА военные произвели около 100 выстрелов по ним, передает южнокорейское агентство Yonhap.
О нарушении беспилотниками КНДР воздушного пространства Южной Кореи стало известно ранее сегодня. Для противодействия им в воздух были подняты истребители и ударные вертолеты, при этом один из истребителей Ка-1 по не известной пока причине потерпел крушение, оба пилота катапультировались. Из-за инцидента около 30 рейсов, вылетающих из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час.
Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо, а один из них пролетел над жилыми районами недалеко от Паджу, поднялся в небо над Сеулом, а затем скрылся. Как отметило Yonhap, последний раз БПЛА КНДР вторгались на территорию Южной Кореи летом 2017 г.
На прошлой неделе, 23 декабря, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены из района аэродрома Сунан в Пхеньяне. По данным местных СМИ, 2022 г. стал рекордным по числу пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Всего за год было выпущено более 65 ракет.