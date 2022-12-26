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Южнокорейские военные заявили о вторжении пяти беспилотников из КНДР

Ведомости

В воздушное пространство Южной Кореи вторглись пять беспилотников из Северной Кореи, сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов республики Ли Сын О на брифинге.

«Малые северокорейские беспилотники размером два метра, один из них подлетел к северному району столичной агломерации, остальные четыре совершали полет в районе острова Канхвадо», – приводит его слова «РИА Новости».

В рамках противодействия вторгшимся БПЛА военные произвели около 100 выстрелов по ним, передает южнокорейское агентство Yonhap.

О нарушении беспилотниками КНДР воздушного пространства Южной Кореи стало известно ранее сегодня. Для противодействия им в воздух были подняты истребители и ударные вертолеты, при этом один из истребителей Ка-1 по не известной пока причине потерпел крушение, оба пилота катапультировались. Из-за инцидента около 30 рейсов, вылетающих из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час.

Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо, а один из них пролетел над жилыми районами недалеко от Паджу, поднялся в небо над Сеулом, а затем скрылся. Как отметило Yonhap, последний раз БПЛА КНДР вторгались на территорию Южной Кореи летом 2017 г.

На прошлой неделе, 23 декабря, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены из района аэродрома Сунан в Пхеньяне. По данным местных СМИ, 2022 г. стал рекордным по числу пусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Всего за год было выпущено более 65 ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных