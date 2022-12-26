Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к «концу истории» по Фукуяме

«Конец истории и последний человек» была выпущена в 1992 г. В книге Фукуяма утверждает, что распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительства. В представлении Фукуямы конец истории, однако, не означает конца событийной истории, но означает конец века идеологических противостояний, глобальных революций и войн, а вместе с ними — конец искусства и философии.