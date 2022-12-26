Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к «концу истории» по Фукуяме
Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы «конец истории», о котором писал философ и политолог Фрэнсис Фукуяма (полное доминирование либеральной идеологии в мире), состоялся в реальной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров отметил, что Фукуяма еще 30 лет назад заявил, что наступил конец истории, имея в виду полное доминирование либеральной идеологии, демократии, либерального образа жизни. Философ также отмечал исчезновение ее конкурента — системы социализма.
«Стали говорить: вот, как Фрэнсис ошибался, не надо так безапелляционно делать прогнозы. Если вы посмотрите на политику, которую проводит администрация Байдена, то они ровно этого хотят», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По словам дипломата, американская администрация хочет, чтобы конец истории состоялся в реальной жизни, и отражением этого является то, что происходит в Европе и на других континентах.
«Конец истории и последний человек» была выпущена в 1992 г. В книге Фукуяма утверждает, что распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительства. В представлении Фукуямы конец истории, однако, не означает конца событийной истории, но означает конец века идеологических противостояний, глобальных революций и войн, а вместе с ними — конец искусства и философии.