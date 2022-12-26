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Лавров обвинил Белый дом в стремлениях к «концу истории» по Фукуяме

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы «конец истории», о котором писал философ и политолог Фрэнсис Фукуяма (полное доминирование либеральной идеологии в мире), состоялся в реальной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Фукуяма еще 30 лет назад заявил, что наступил конец истории, имея в виду полное доминирование либеральной идеологии, демократии, либерального образа жизни. Философ также отмечал исчезновение ее конкурента — системы социализма.

«Стали говорить: вот, как Фрэнсис ошибался, не надо так безапелляционно делать прогнозы. Если вы посмотрите на политику, которую проводит администрация Байдена, то они ровно этого хотят», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По словам дипломата, американская администрация хочет, чтобы конец истории состоялся в реальной жизни, и отражением этого является то, что происходит в Европе и на других континентах.

«Конец истории и последний человек» была выпущена в 1992 г. В книге Фукуяма утверждает, что распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительства. В представлении Фукуямы конец истории, однако, не означает конца событийной истории, но означает конец века идеологических противостояний, глобальных революций и войн, а вместе с ними — конец искусства и философии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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