Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР американской гаубицы M777
Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили американскую гаубицу M777 под Георгиевкой в ДНР, из которой велся обстрел Донецка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», – рассказал он.
Кроме того, были уничтожены три украинские гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка в ДНР. Представитель Минобороны также рассказал о продолжении наступательных действий российских сил на Донецком направлении, в результате которых были заняты выгодные рубежи и позиции. На Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска продолжили наносить удары по скоплениям и позициям ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.