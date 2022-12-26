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Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР американской гаубицы M777

Ведомости

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили американскую гаубицу M777 под Георгиевкой в ДНР, из которой велся обстрел Донецка, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», – рассказал он.

Кроме того, были уничтожены три украинские гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка в ДНР. Представитель Минобороны также рассказал о продолжении наступательных действий российских сил на Донецком направлении, в результате которых были заняты выгодные рубежи и позиции. На Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска продолжили наносить удары по скоплениям и позициям ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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