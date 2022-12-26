Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР американской гаубицы M777

Кроме того, были уничтожены три украинские гаубицы Д-30 в районах населенных пунктов Торское, Водяное и Марьинка в ДНР. Представитель Минобороны также рассказал о продолжении наступательных действий российских сил на Донецком направлении, в результате которых были заняты выгодные рубежи и позиции. На Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска продолжили наносить удары по скоплениям и позициям ВСУ.