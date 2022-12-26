ФСБ назвала имена ликвидированных украинских диверсантов
ФСБ РФ опубликовала данные о четырех участниках украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной ранее сегодня на границе РФ. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, командиром группы был Юрий Горовец 1988 года рождения, позывной «Святоша». Его сопровождали два сапера - Максим Михайлов (1990 года рождения, позывной «Не пей пиво») и Тарас Карпюк (1984 года рождения, позывной «Тарасий»).
Специальность четвертого диверсанта не указана, его зовут Богдан Лягов (2003 года рождения, позывной «Апполон»). Все четверо являются гражданами Украины.
Ранее сегодня ФСБ сообщила об уничтожении группы украинских диверсантов на границе РФ. По данным ведомства, разведчики хотели попасть в Брянскую область. При себе у них было иностранное оружие, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, боеприпасы к ним и приборы связи и навигации, а также взрывчатка общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.