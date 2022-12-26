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Эрдоган сообщил о планах создать зону безопасности на границе с Сирией

Ведомости

Турция намерена предпринять необходимые меры в 2023 г. для создания зоны безопасности в 30 км на границе с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы предпримем новые шаги, чтобы закрыть бреши в нашей 30-километровой линии безопасности, чтобы полностью устранить угрозы для нашей страны в Сирии», — заявил турецкий президент (цитата по «РИА Новости»).

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных