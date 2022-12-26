Эрдоган сообщил о планах создать зону безопасности на границе с Сирией
Турция намерена предпринять необходимые меры в 2023 г. для создания зоны безопасности в 30 км на границе с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы предпримем новые шаги, чтобы закрыть бреши в нашей 30-километровой линии безопасности, чтобы полностью устранить угрозы для нашей страны в Сирии», — заявил турецкий президент (цитата по «РИА Новости»).
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.