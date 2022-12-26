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Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание нефти и газа в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель, а стоимость газа увеличится до $5000 за 1000 куб. м. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал он.

Согласно прогнозу Медведева, в следующем году могут произойти такие события, как возврат Великобритании в Европейский союз, распад Евросоюза после возвращения Великобритании, а затем «отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС».

В 2023 г. Медведев также ожидает захвата Польшей и Венгрией западных областей «бывшей Украины», гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, победу миллиардера Илона Маска на президентских выборах США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Кроме того, Медведев спрогнозировал перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По его мнению, в 2023 г. могут отказаться от доллара и евро в качестве мировых резервных валют. Медведев допустил возвращение золотого стандарта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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