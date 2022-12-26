Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание нефти и газа в 2023 году

Кроме того, Медведев спрогнозировал перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По его мнению, в 2023 г. могут отказаться от доллара и евро в качестве мировых резервных валют. Медведев допустил возвращение золотого стандарта.