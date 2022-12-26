Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание нефти и газа в 2023 году
В 2023 г. цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель, а стоимость газа увеличится до $5000 за 1000 куб. м. Такой прогноз в своем Telegram-канале дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — написал он.
Согласно прогнозу Медведева, в следующем году могут произойти такие события, как возврат Великобритании в Европейский союз, распад Евросоюза после возвращения Великобритании, а затем «отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС».
В 2023 г. Медведев также ожидает захвата Польшей и Венгрией западных областей «бывшей Украины», гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, победу миллиардера Илона Маска на президентских выборах США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
Кроме того, Медведев спрогнозировал перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По его мнению, в 2023 г. могут отказаться от доллара и евро в качестве мировых резервных валют. Медведев допустил возвращение золотого стандарта.