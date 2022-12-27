Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск назвал абсурдными предсказания заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 г. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
«Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — прокомментировал Маск пост Медведева в Twitter.
Бизнесмен также поставил себе «напоминалку» на пост Медведева, которая должна сработать через год.
Медведев ранее опубликовал свой прогноз событий на 2023 г., разместив его в Twitter на русском и английской языках. Согласно прогнозу российского политика, в следующем году могут произойти такие события, как возврат Великобритании в Европейский союз, распад Евросоюза после возвращения Великобритании, а затем «отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС».
Помимо этого Медведев ожидает победу Маска на президентских выборах в США, захвата Польшей и Венгрией западных областей «бывшей Украины», а также цены на нефть до $150 за баррель.