Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными

Медведев ранее опубликовал свой прогноз событий на 2023 г., разместив его в Twitter на русском и английской языках. Согласно прогнозу российского политика, в следующем году могут произойти такие события, как возврат Великобритании в Европейский союз, распад Евросоюза после возвращения Великобритании, а затем «отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС».