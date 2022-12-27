Лукашенко: Москва и Минск расставили многие точки над i

«Должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы», – сказал Лукашенко на встрече с Путиным на полях неформального саммита СНГ.