Лукашенко: Москва и Минск расставили многие точки над i
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 26 декабря окончательно согласовали многие вопросы и расставили многие точки над i. Об этом Лукашенко заявил сегодня на очередной встрече с российским лидером.
«Должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы», – сказал Лукашенко на встрече с Путиным на полях неформального саммита СНГ.
Согласованные вопросы доработают правительства двух стран, добавил он. Путин, в свою очередь, заявил, что поводы для обсуждения некоторых вопросов между Москвой и Минском возникают каждый день, хотя стороны и находятся в постоянном контакте, а правительства двух стран работают «довольно напряженно».
Вчера, 26 декабря, начался неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, который завершится сегодня, 27 декабря. На нем собрались главы стран содружества. В частности, в мероприятии принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. В первый день лидеры стран СНГ встретились в Президентской библиотеке на Сенатской площади, там состоялась официальная часть саммита. Лидеры государств подвели основные итоги уходящего года и обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего сотрудничества.
26 декабря Путин также подарил всем участникам саммита клубные перстни с символикой СНГ и поздравлением к Новому году, отмечал Telegram-канал «Пул первого». Такой же перстень был подготовлен и для самого Путина. Лукашенко при этом надел свой перстень уже на мероприятии.
Сегодня же участники саммита проводят встречу в Русском музее.
19 декабря Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом и провел встречу с Лукашенко, которая продлилась более 2,5 часа. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. По итогам года товарооборот между Россией и Белоруссией может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил тогда Путин. Республика при этом является союзником России «в прямом смысле», сказал он.