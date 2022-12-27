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Лукашенко: Москва и Минск расставили многие точки над i

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 26 декабря окончательно согласовали многие вопросы и расставили многие точки над i. Об этом Лукашенко заявил сегодня на очередной встрече с российским лидером.

«Должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы», – сказал Лукашенко на встрече с Путиным на полях неформального саммита СНГ.

Согласованные вопросы доработают правительства двух стран, добавил он. Путин, в свою очередь, заявил, что поводы для обсуждения некоторых вопросов между Москвой и Минском возникают каждый день, хотя стороны и находятся в постоянном контакте, а правительства двух стран работают «довольно напряженно».

Вчера, 26 декабря, начался неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, который завершится сегодня, 27 декабря. На нем собрались главы стран содружества. В частности, в мероприятии принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. В первый день лидеры стран СНГ встретились в Президентской библиотеке на Сенатской площади, там состоялась официальная часть саммита. Лидеры государств подвели основные итоги уходящего года и обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего сотрудничества.

26 декабря Путин также подарил всем участникам саммита клубные перстни с символикой СНГ и поздравлением к Новому году, отмечал Telegram-канал «Пул первого». Такой же перстень был подготовлен и для самого Путина. Лукашенко при этом надел свой перстень уже на мероприятии.

Сегодня же участники саммита проводят встречу в Русском музее.

19 декабря Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом и провел встречу с Лукашенко, которая продлилась более 2,5 часа. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. По итогам года товарооборот между Россией и Белоруссией может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил тогда Путин. Республика при этом является союзником России «в прямом смысле», сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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