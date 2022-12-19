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Путин допустил новый рекорд в товарообороте с Белоруссией в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. товарооборот России и Белоруссии может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко

«Наш [России и Белоруссии] товарооборот, я хочу это подчеркнуть, еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг $38,5 млрд <...>. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года <...>. Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в $40 млрд торгового оборота», — заявил Путин.

Сегодня, 19 декабря, Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом. В аэропорту его лично встретил Лукашенко. 

В октябре директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил, что до конца 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд. «В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 г.», — сказал он.

Странами уже выполнены более половины из почти тысячи мероприятий в рамках реализации 28 союзных программ, отметил Полищук. В частности, стороны приняли «ключевые решения по гармонизации таможенного законодательства, внедрению единой системы администрирования косвенных налогов». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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