Путин допустил новый рекорд в товарообороте с Белоруссией в 2022 году

«Наш [России и Белоруссии] товарооборот, я хочу это подчеркнуть, еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг $38,5 млрд <...>. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года <...>. Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в $40 млрд торгового оборота», — заявил Путин.