Путин допустил новый рекорд в товарообороте с Белоруссией в 2022 году
В 2022 г. товарооборот России и Белоруссии может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко
«Наш [России и Белоруссии] товарооборот, я хочу это подчеркнуть, еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг $38,5 млрд <...>. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10% к базе прошлого года <...>. Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку в $40 млрд торгового оборота», — заявил Путин.
Сегодня, 19 декабря, Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом. В аэропорту его лично встретил Лукашенко.
В октябре директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил, что до конца 2022 г. товарооборот между Россией и Белоруссией может вырасти до $45-50 млрд. «В январе — июле двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя — $22 млрд. К концу года мы можем выйти на $45-50 млрд. Это большие цифры. Столько у нас было с Украиной до 2014 г.», — сказал он.
Странами уже выполнены более половины из почти тысячи мероприятий в рамках реализации 28 союзных программ, отметил Полищук. В частности, стороны приняли «ключевые решения по гармонизации таможенного законодательства, внедрению единой системы администрирования косвенных налогов».