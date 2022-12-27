Spiegel: граф Ламбсдорф может стать новым послом Германии в Москве
Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф станет новым послом Германии в Москве, передает издание Spiegel со ссылкой на источники.
«Долгое время в берлинских коалиционных кругах ходили слухи, что Ламбсдорф может стать послом в США — сейчас этот вариант не рассматривается», — отметили собеседники издания. На этом посту он сменит нынешнего посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра, который работает в дипмиссии с 2019 г.
Газета отмечает, что Ламбсдорф неоднократно критиковал спецоперацию на Украине, а также заявлял, что не верит в возможность дипломатического решения кризиса.
Ламбсдорф был стажером в Европейской комиссии работников и Фонде имени Фридриха Науманна в Таллине. С середины 1990-х гг. работал в министерстве иностранных дел ФРГ, в частности, был пресс-атташе посольства Германии в Вашингтоне (США). В 2004 г. впервые был избран депутатом Европарламента, впоследствии несколько раз переизбирался. В 2017 г. избран членом бундестага Германии.