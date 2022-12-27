Spiegel: граф Ламбсдорф может стать новым послом Германии в Москве

Ламбсдорф был стажером в Европейской комиссии работников и Фонде имени Фридриха Науманна в Таллине. С середины 1990-х гг. работал в министерстве иностранных дел ФРГ, в частности, был пресс-атташе посольства Германии в Вашингтоне (США). В 2004 г. впервые был избран депутатом Европарламента, впоследствии несколько раз переизбирался. В 2017 г. избран членом бундестага Германии.