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Spiegel: граф Ламбсдорф может стать новым послом Германии в Москве

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Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф станет новым послом Германии в Москве, передает издание Spiegel со ссылкой на источники.

«Долгое время в берлинских коалиционных кругах ходили слухи, что Ламбсдорф может стать послом в США — сейчас этот вариант не рассматривается», — отметили собеседники издания. На этом посту он сменит нынешнего посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра, который работает в дипмиссии с 2019 г.

Газета отмечает, что Ламбсдорф неоднократно критиковал спецоперацию на Украине, а также заявлял, что не верит в возможность дипломатического решения кризиса. 

Ламбсдорф был стажером в Европейской комиссии работников и Фонде имени Фридриха Науманна в Таллине. С середины 1990-х гг. работал в министерстве иностранных дел ФРГ, в частности, был пресс-атташе посольства Германии в Вашингтоне (США). В 2004 г. впервые был избран депутатом Европарламента, впоследствии несколько раз переизбирался. В 2017 г. избран членом бундестага Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных