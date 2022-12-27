Минобороны сообщило об уничтожении до 60 украинских военных на Донецком направлении

В Минобороны отметили, что в районе Нетайлово в ДНР была уничтожена вместе с расчетом американская артиллерийская система М777, с помощью которой украинские военные обстреливали Донецк. Аналогичное вооружение российские военные поразили в Преображенке в Запорожской области. В оборонном ведомстве добавили, что в ДНР и ЛНР также были уничтожены реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» и две РСЗО «Град».