Минобороны сообщило об уничтожении до 60 украинских военных на Донецком направлении
За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военных на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по подразделениям и скоплениям живой силы противника еще на трех направлениях. В результате на Купянском направлении противник потерял до 30 человек, на Краснолиманском — более 40, а на Южнодонецком — более 70.
В Минобороны отметили, что в районе Нетайлово в ДНР была уничтожена вместе с расчетом американская артиллерийская система М777, с помощью которой украинские военные обстреливали Донецк. Аналогичное вооружение российские военные поразили в Преображенке в Запорожской области. В оборонном ведомстве добавили, что в ДНР и ЛНР также были уничтожены реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» и две РСЗО «Град».
Накануне, 26 декабря, Минобороны РФ сообщало об уничтожении еще одной гаубицы M777 под Георгиевкой в ДНР, из которой велся обстрел Донецка. Кроме того, на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях российские войска продолжили наносить удары по скоплениям и позициям ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.