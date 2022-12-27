Песков: Россия не принуждает Армению присоединиться к Союзному государству
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал провокационными заявления о том, что Москва якобы принуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, передает портал News.am.
«Подобные заявления можно считать провокационными. Они не соответствуют действительности. Об этом никто из официальных лиц России не говорил и ни через кого не представлял армянской стороне», — отметил представитель Кремля.
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявил, что стратегический союзник страны, Россия, якобы вынуждает Армению предоставить Азербайджану коридор через свою суверенную территорию, а также присоединиться к Союзному государству.
В эфире общественной телекомпании он отметил, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также закрытие Лачинского коридора якобы являются частью давления России на Армению.
22 декабря стало известно, что Армения отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел России и Азербайджана по мирному договору. Трехсторонние переговоры должны были состояться 23 декабря.
Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора Ереван попросил перенести переговоры. В МИДе Армении пояснили, что в настоящее время приоритетом для министра иностранных дел страны является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора. В ответ на решение отказаться от встречи в российском МИДе выразили сожаление.