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Песков: Россия не принуждает Армению присоединиться к Союзному государству

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал провокационными заявления о том, что Москва якобы принуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, передает портал News.am.

«Подобные заявления можно считать провокационными. Они не соответствуют действительности. Об этом никто из официальных лиц России не говорил и ни через кого не представлял армянской стороне», — отметил представитель Кремля.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявил, что стратегический союзник страны, Россия, якобы вынуждает Армению предоставить Азербайджану коридор через свою суверенную территорию, а также присоединиться к Союзному государству.

В эфире общественной телекомпании он отметил, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября, а также закрытие Лачинского коридора якобы являются частью давления России на Армению.

22 декабря стало известно, что Армения отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел России и Азербайджана по мирному договору. Трехсторонние переговоры должны были состояться 23 декабря.

Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора Ереван попросил перенести переговоры. В МИДе Армении пояснили, что в настоящее время приоритетом для министра иностранных дел страны является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора. В ответ на решение отказаться от встречи в российском МИДе выразили сожаление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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