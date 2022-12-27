Песков: Россия не принуждает Армению присоединиться к Союзному государству

Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора Ереван попросил перенести переговоры. В МИДе Армении пояснили, что в настоящее время приоритетом для министра иностранных дел страны является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора. В ответ на решение отказаться от встречи в российском МИДе выразили сожаление.