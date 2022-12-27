Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой они обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба Кремля.
Пашинян напомнил Путину, что согласно трехстороннему заявлению президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Баку при этом гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору.
«Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты», — отметил премьер.
Российский лидер, в свою очередь, предложил обсудить двусторонние отношения. По его словам, за десять месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 73%.
«Но мы с вами ещё вчера начали, и удалось втроём поговорить: конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом», — добавил он.
22 декабря стало известно, что Армения отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по мирному договору. Трехсторонние переговоры должны были состояться 23 декабря.
Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора Ереван попросил перенести переговоры. В МИДе Армении пояснили, что в настоящее время приоритетом для министра иностранных дел страны является урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора. В ответ на решение отказаться от встречи в российском МИДе выразили сожаление.
Баку 12 декабря уже второй раз с начала месяца перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, соединяющая непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.