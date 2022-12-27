В Кремле призвали с уважением относиться к переименованию должности главы Татарстана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Госсовета (парламента) Татарстана о переименовании должности президента республики в раиса, призвав с уважением относиться к этому решению.
«Нет, не могу, а зачем ее оценивать. Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», – сказал он (цитата по ТАСС).
23 декабря парламент Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама Минниханова до окончания срока его полномочий в 2025 г. После этого срока руководитель региона будет именоваться «глава – раис Татарстана». При этом раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языках.
С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на уровне субъектов Федерации могут использоваться любые иные наименования должностей, кроме президента).
Сам Минниханов 27 декабря 2021 г., комментируя принятие закона Госдумой, напомнил, что парламент Татарстана (как и часть его представителей в Госдуме) выступал против ряда норм в законе, но отметил, что в республике «живут законопослушные люди».