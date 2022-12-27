В Кремле призвали с уважением относиться к переименованию должности главы Татарстана

23 декабря парламент Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама Минниханова до окончания срока его полномочий в 2025 г. После этого срока руководитель региона будет именоваться «глава – раис Татарстана». При этом раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языках.