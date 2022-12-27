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В Кремле призвали с уважением относиться к переименованию должности главы Татарстана

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Госсовета (парламента) Татарстана о переименовании должности президента республики в раиса, призвав с уважением относиться к этому решению.

«Нет, не могу, а зачем ее оценивать. Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», – сказал он (цитата по ТАСС).

23 декабря парламент Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама Минниханова до окончания срока его полномочий в 2025 г. После этого срока руководитель региона будет именоваться «глава – раис Татарстана». При этом раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языках.

С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на уровне субъектов Федерации могут использоваться любые иные наименования должностей, кроме президента).

Сам Минниханов 27 декабря 2021 г., комментируя принятие закона Госдумой, напомнил, что парламент Татарстана (как и часть его представителей в Госдуме) выступал против ряда норм в законе, но отметил, что в республике «живут законопослушные люди».

Ранее по теме: Рустам Минниханов до 2025 года будет президентом республики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных