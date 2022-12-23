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Рустам Минниханов до 2025 года будет президентом республики

После этого глава Татарстана будет именоваться по-арабски — раисом
Анастасия Морозова Луиза Игнатьева
Максим Стулов / Ведомости

Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама Минниханова до окончания срока его полномочий в 2025 г., сообщил корреспондент «Ведомостей».

Сегодня президиум внес на рассмотрение парламента инициативу, касающийся титула главы республики. Вместо президента после 2025 г. он будет именоваться «глава – раис Татарстана». При этом раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языках.

21 декабря группа депутатов парламента Татарстана из фракции «Единая Россия» внесла поправки к Конституции Татарстана, в соответствии с которыми с 1 января президент республики Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в «главу» Татарстана.

Переименовать президента Татарстана оказалось сложно

Депутаты профильного комитета Госсовета не одобрили закон об этом

Сегодняшняя версия законопроекта была внесена после того, как накануне, 22 декабря, члены комитета госсовета (парламента) Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали все же отозвать для доработки поправки к конституции республики о переименовании должности руководителя региона.

С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на уровне субъектов Федерации могут использоваться любые иные наименования должностей, кроме президента).

Сам Минниханов 27 декабря 2021 г., комментируя принятие закона Госдумой, напомнил, что парламент Татарстана (как и часть его представителей в Госдуме) выступал против ряда норм в законе, но отметил, что в республике «живут законопослушные люди».

Регион сопротивляется выполнению требований закона и пользуется тем, что центр не может сильно давить на крупнейшую республику, говорит политолог Александр Кынев. Другими республиками требования были выполнены с некоторым цинизмом, считает он: «Например, в Якутии переименовали должность в ил дархан, это слово перестали переводить [в местных СМИ]. Все так и стали говорить: выборы ил дархана».

«[Рустаму] Минниханову важно не испортить свой имидж в глазах электората и старых элит шаймиевских времен. Вероятно, в республике рассчитывают, что ей могут дать время на правку закона», – говорил «Ведомостям» политолог Ростислав Туровский. До сих пор ему удавалось избежать санкций [со стороны центра], отмечал он.

Минниханов был назначен на должность президента Татарстана в марте 2010 г. На этом посту он сменил первого руководителя республики Минтимера Шаймиева. В 2015 г. Минниханов был избран на второй срок, а в 2020 г. — на третий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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