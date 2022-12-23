Рустам Минниханов до 2025 года будет президентом республики

Регион сопротивляется выполнению требований закона и пользуется тем, что центр не может сильно давить на крупнейшую республику, говорит политолог Александр Кынев. Другими республиками требования были выполнены с некоторым цинизмом, считает он: «Например, в Якутии переименовали должность в ил дархан, это слово перестали переводить [в местных СМИ]. Все так и стали говорить: выборы ил дархана».