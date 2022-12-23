Рустам Минниханов до 2025 года будет президентом республики

Рустам Минниханов до 2025 года будет президентом республикиПосле этого глава Татарстана будет именоваться по-арабски — раисом
Госсовет Татарстана поддержал сохранение должности «президент» для Рустама Минниханова до окончания срока его полномочий в 2025 г., сообщил корреспондент «Ведомостей».
Сегодня президиум внес на рассмотрение парламента инициативу, касающийся титула главы республики. Вместо президента после 2025 г. он будет именоваться «глава – раис Татарстана». При этом раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языках.
21 декабря группа депутатов парламента Татарстана из фракции «Единая Россия» внесла поправки к Конституции Татарстана, в соответствии с которыми с 1 января президент республики Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в «главу» Татарстана.
Сегодняшняя версия законопроекта была внесена после того, как накануне, 22 декабря, члены комитета госсовета (парламента) Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали все же отозвать для доработки поправки к конституции республики о переименовании должности руководителя региона.
С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на уровне субъектов Федерации могут использоваться любые иные наименования должностей, кроме президента).
Сам Минниханов 27 декабря 2021 г., комментируя принятие закона Госдумой, напомнил, что парламент Татарстана (как и часть его представителей в Госдуме) выступал против ряда норм в законе, но отметил, что в республике «живут законопослушные люди».
Регион сопротивляется выполнению требований закона и пользуется тем, что центр не может сильно давить на крупнейшую республику, говорит политолог Александр Кынев. Другими республиками требования были выполнены с некоторым цинизмом, считает он: «Например, в Якутии переименовали должность в ил дархан, это слово перестали переводить [в местных СМИ]. Все так и стали говорить: выборы ил дархана».
«[Рустаму] Минниханову важно не испортить свой имидж в глазах электората и старых элит шаймиевских времен. Вероятно, в республике рассчитывают, что ей могут дать время на правку закона», – говорил «Ведомостям» политолог Ростислав Туровский. До сих пор ему удавалось избежать санкций [со стороны центра], отмечал он.
Минниханов был назначен на должность президента Татарстана в марте 2010 г. На этом посту он сменил первого руководителя республики Минтимера Шаймиева. В 2015 г. Минниханов был избран на второй срок, а в 2020 г. — на третий.