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Должность президента Татарстана переименуют в Раиса

Ведомости

Должность президента Татарстана переименуют в Раиса, передает корреспондент «Ведомостей». На заседании госсовета (парламента) Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Вместо президента он будет называться глава (Раис) Татарстана. Раис — название титула президента в арабском и ряде других восточных языков.

21 декабря группа депутатов парламента Татарстана из фракции «Единая Россия» внесла поправки к Конституции Татарстана, в соответствии с которыми с 1 января президент республики Рустам Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в «главу» Республики Татарстан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов госсовета проголосовать за принятие поправок в законопроект о переименовании должности высшего должностного лица республики. По его словам, если они не будут приняты, это может негативно отразиться на положении страны, которую «пытается расколоть мировое сообщество». «Мы обсуждаем свой вопрос – как назвать (главу республики), а люди будут воспринимать так – «Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки». Вот этого допустить нельзя», — заявил он, выступая в прениях по законопроекту. По его мнению, «мы должны понимать, что Россия борется со всем Западом, это не конфликт Украины и России», и подыгрывать этому нельзя.

Он отметил, что у республики сложились прекрасные отношения с правительством РФ. «Посмотрите, какая поддержка оказывается авиационному заводу, вертолетному, и наши контакты с федеральным центром важны». – сказал он.

«Я никогда не вмешивался и никогда не просил, но сегодня (важно проявить доверие). «Если мы проголосуем, нам надо 2/3 голосов. Если поправки не примем, будет очень неприятно. В целом и это отношение ко мне и доверие ко мне как президенту республики».

Сегодняшний законопроект был внесен после того, как накануне, 22 декабря, члены комитета госсовета (парламента) Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать для доработки поправки к Конституции республики о переименовании должности руководителя региона.

С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на региональном уровне могут фигурировать любые иные наименования должностей, кроме президента). После принятия закона в декабре 2021 г. пресс-секретарь действующего президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила СМИ, что он сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных