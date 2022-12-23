Должность президента Татарстана переименуют в Раиса

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал депутатов госсовета проголосовать за принятие поправок в законопроект о переименовании должности высшего должностного лица республики. По его словам, если они не будут приняты, это может негативно отразиться на положении страны, которую «пытается расколоть мировое сообщество». «Мы обсуждаем свой вопрос – как назвать (главу республики), а люди будут воспринимать так – «Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки». Вот этого допустить нельзя», — заявил он, выступая в прениях по законопроекту. По его мнению, «мы должны понимать, что Россия борется со всем Западом, это не конфликт Украины и России», и подыгрывать этому нельзя.