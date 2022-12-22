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В госсовете Татарстана рекомендовали отозвать проект закона о «главе» республики

Ведомости

Члены комитета госсовета (парламента) Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать для доработки поправки к констиутации республики о переименовании должности руководителя региона. Трансляция заседания велась на странице законодательного органа во «ВКонтакте».

«Мы будем формулировать в своем решении комитета именно эту фразу: "Рекомендовать инициативной группе отозвать проект закона в данной редакции", – заявил глава комитета Альберт Хабибуллин.

Предложение поддержали большинство членов комитета, при этом сам Хабибуллин воздержался. Парламентарии обратили внимание на то, что предлагаемые поправки отменяют действующее требование к руководителю республики о знании татарского языка, а также на то, что российское законодательство позволяет называть должность руководителя субъекта с учетом исторических и национальных особенностей. Внесенные же поправки, по их мнению, этого не учитывают и предлагают лишь использование наименования «главы» республики.

Вчера, 21 декабря, группа депутатов парламента Татарстана из фракции «Единая Россия» внесла поправки к конституции Татарстана, в соответствии с которыми с 1 января президент республики Рустам Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в «главу» Республики Татарстан (РТ).

Кроме того в обновленной редакции конституции региона предлагается установить, что «единственным источником власти в РТ является ее многонациональный народ», исключив понятие «суверенитет». Всего в проекте закона содержатся 63 поправки, касающиеся определения статуса органов власти в республике и полномочий по ее формированию. Поправки должны были быть рассмотрены 23 декабря на заключительной в 2022 г. сессии госсовета Татарстана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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