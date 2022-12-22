В госсовете Татарстана рекомендовали отозвать проект закона о «главе» республики

Предложение поддержали большинство членов комитета, при этом сам Хабибуллин воздержался. Парламентарии обратили внимание на то, что предлагаемые поправки отменяют действующее требование к руководителю республики о знании татарского языка, а также на то, что российское законодательство позволяет называть должность руководителя субъекта с учетом исторических и национальных особенностей. Внесенные же поправки, по их мнению, этого не учитывают и предлагают лишь использование наименования «главы» республики.