В госсовете Татарстана рекомендовали отозвать проект закона о «главе» республики
Члены комитета госсовета (парламента) Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать для доработки поправки к констиутации республики о переименовании должности руководителя региона. Трансляция заседания велась на странице законодательного органа во «ВКонтакте».
«Мы будем формулировать в своем решении комитета именно эту фразу: "Рекомендовать инициативной группе отозвать проект закона в данной редакции", – заявил глава комитета Альберт Хабибуллин.
Предложение поддержали большинство членов комитета, при этом сам Хабибуллин воздержался. Парламентарии обратили внимание на то, что предлагаемые поправки отменяют действующее требование к руководителю республики о знании татарского языка, а также на то, что российское законодательство позволяет называть должность руководителя субъекта с учетом исторических и национальных особенностей. Внесенные же поправки, по их мнению, этого не учитывают и предлагают лишь использование наименования «главы» республики.
Вчера, 21 декабря, группа депутатов парламента Татарстана из фракции «Единая Россия» внесла поправки к конституции Татарстана, в соответствии с которыми с 1 января президент республики Рустам Минниханов как высшее должностное лицо может утратить свой статус и будет переименован в «главу» Республики Татарстан (РТ).
Кроме того в обновленной редакции конституции региона предлагается установить, что «единственным источником власти в РТ является ее многонациональный народ», исключив понятие «суверенитет». Всего в проекте закона содержатся 63 поправки, касающиеся определения статуса органов власти в республике и полномочий по ее формированию. Поправки должны были быть рассмотрены 23 декабря на заключительной в 2022 г. сессии госсовета Татарстана.