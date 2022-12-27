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Песков назвал подаренные лидерам стран СНГ перстни новогодними сувенирами

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Перстни, подаренные лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, являются новогодними сувенирами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал он (цитата по ТАСС). Песков уточнил, что российский лидер носить данное украшение не планирует.

26 декабря близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что для неформального саммита было подготовлено девять колец с новогодними поздравлениями. Такой перстень заметили на руке белорусского лидера Александра Лукашенко. 

В сети вспомнили перстни Саурона — главного антагониста романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина — и прозвали подарки «кольцами всевластия».

Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге с 26 декабря. Он завершится сегодня, 27 декабря. На встречу прибыли главы стран Содружества. В частности, в мероприятии принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных