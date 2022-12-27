Песков назвал подаренные лидерам стран СНГ перстни новогодними сувенирами
Перстни, подаренные лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, являются новогодними сувенирами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал он (цитата по ТАСС). Песков уточнил, что российский лидер носить данное украшение не планирует.
26 декабря близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что для неформального саммита было подготовлено девять колец с новогодними поздравлениями. Такой перстень заметили на руке белорусского лидера Александра Лукашенко.
В сети вспомнили перстни Саурона — главного антагониста романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина — и прозвали подарки «кольцами всевластия».
Неформальный саммит СНГ проходит в Санкт-Петербурге с 26 декабря. Он завершится сегодня, 27 декабря. На встречу прибыли главы стран Содружества. В частности, в мероприятии принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.