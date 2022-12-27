На Кубани сообщили о случаях оплаты украинской стороной фейков о спецоперации
В Краснодарском крае зафиксированы случаи оплаты украинской стороной распространения ложной информации о спецоперации и ВС России, сообщил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры края Андрей Степанян, передает ТАСС.
По его данным, в регионе возбуждены четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), три из которых уже направлены в суд. Обвиняемые, по версии следствия, размещали фейковые фотографии о разрушениях жилых домов, произошедших якобы по вине войск РФ, либо же распространяли недостоверные сведения о потерях с той или иной стороны.
«Такая деятельность отслеживалась, пресекалась, возбуждались уголовные дела, в том числе имеются случаи, когда установлены факты вознаграждения этих "ньюсмейкеров" с украинской стороны», – рассказал Степанян.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.