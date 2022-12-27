На Кубани сообщили о случаях оплаты украинской стороной фейков о спецоперации

По его данным, в регионе возбуждены четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), три из которых уже направлены в суд. Обвиняемые, по версии следствия, размещали фейковые фотографии о разрушениях жилых домов, произошедших якобы по вине войск РФ, либо же распространяли недостоверные сведения о потерях с той или иной стороны.