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На Кубани сообщили о случаях оплаты украинской стороной фейков о спецоперации

Ведомости

В Краснодарском крае зафиксированы случаи оплаты украинской стороной распространения ложной информации о спецоперации и ВС России, сообщил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры края Андрей Степанян, передает ТАСС.

По его данным, в регионе возбуждены четыре уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), три из которых уже направлены в суд. Обвиняемые, по версии следствия, размещали фейковые фотографии о разрушениях жилых домов, произошедших якобы по вине войск РФ, либо же распространяли недостоверные сведения о потерях с той или иной стороны.

«Такая деятельность отслеживалась, пресекалась, возбуждались уголовные дела, в том числе имеются случаи, когда установлены факты вознаграждения этих "ньюсмейкеров" с украинской стороны», – рассказал Степанян.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до 15 лет.

Ранее по теме: Генпрокуратура утвердила обвинение распространяющим фейки про СВО иностранцам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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