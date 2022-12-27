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МИД Украины заявил о «патологическом пренебрежении» Орбана к Киеву

Ведомости

Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его «патологическое пренебрежение» к Украине и «политическую близорукость». Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства. 

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, <...> а также его собственную политическую близорукость», — говорится в заявлении министерства.

В МИДе Украины пояснили, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой для Венгрии якобы может возникнуть угроза со стороны РФ. Украинские дипломаты сочли, что Орбан «косвенно призывает Украину к поражению».

24 декабря в интервью газете Magyar Nemzet Орбан заявил, что конфликт на Украине затянулся и «представляет собой опасность». По его словам, мирное урегулирование ситуации зависит от действий США. Орбан считает, что Киев сможет противостоять Москве до тех пор, пока Вашингтон отправляет на Украину оружие и поддерживает ее деньгами. «Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет», — отметил он. 

Орбан также подчеркнул, что Венгрия не станет поставлять Украине оружие, но будет оказывать гуманитарную помощь. Такое решение премьер-министр объяснил тем, что Будапешт руководствуется интересами своей безопасности. 

Ранее по теме: Орбан: Украина может воевать до тех пор, пока ее поддерживают США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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