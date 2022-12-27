МИД Украины заявил о «патологическом пренебрежении» Орбана к Киеву

24 декабря в интервью газете Magyar Nemzet Орбан заявил, что конфликт на Украине затянулся и «представляет собой опасность». По его словам, мирное урегулирование ситуации зависит от действий США. Орбан считает, что Киев сможет противостоять Москве до тех пор, пока Вашингтон отправляет на Украину оружие и поддерживает ее деньгами. «Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет», — отметил он.