МИД Украины заявил о «патологическом пренебрежении» Орбана к Киеву
Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют его «патологическое пренебрежение» к Украине и «политическую близорукость». Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.
«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, <...> а также его собственную политическую близорукость», — говорится в заявлении министерства.
В МИДе Украины пояснили, что в случае поражения Киева в конфликте с Москвой для Венгрии якобы может возникнуть угроза со стороны РФ. Украинские дипломаты сочли, что Орбан «косвенно призывает Украину к поражению».
24 декабря в интервью газете Magyar Nemzet Орбан заявил, что конфликт на Украине затянулся и «представляет собой опасность». По его словам, мирное урегулирование ситуации зависит от действий США. Орбан считает, что Киев сможет противостоять Москве до тех пор, пока Вашингтон отправляет на Украину оружие и поддерживает ее деньгами. «Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет», — отметил он.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия не станет поставлять Украине оружие, но будет оказывать гуманитарную помощь. Такое решение премьер-министр объяснил тем, что Будапешт руководствуется интересами своей безопасности.