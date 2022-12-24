Орбан: Украина может воевать до тех пор, пока ее поддерживают США
Украина способна продолжать вести боевые действия до тех пор, пока Вашингтон поддерживает Киев деньгами и поставками вооружений, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение он изложил в интервью газете Magyar Nemzet.
«Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — сказал политик.
По его словам, в российско-украинском конфликте Венгрия придерживается собственной позиции и стоит на стороне венгров. Республика смотрит на этот вопрос через «венгерские линзы», заявил Орбан.
«Мы помогаем Украине, в наших интересах сохранить суверенную Украину и в наших интересах, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией», — сказал премьер-министр.
В начале декабря Венгрия не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволили бы выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 г. В результате Европейский союз ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия. Как писал Reuters, Будапешт разменял свое согласие на частичную разморозку обещанных ему средств.
24 ноября правительство Венгрии также утвердило выделение финансовой помощи Украине в размере 187 млн евро в следующем году в рамках решения Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 г. кредитов на восстановление экономики.