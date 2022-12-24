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Орбан: Украина может воевать до тех пор, пока ее поддерживают США

Ведомости

Украина способна продолжать вести боевые действия до тех пор, пока Вашингтон поддерживает Киев деньгами и поставками вооружений, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение он изложил в интервью газете Magyar Nemzet.

«Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — сказал политик.

По его словам, в российско-украинском конфликте Венгрия придерживается собственной позиции и стоит на стороне венгров. Республика смотрит на этот вопрос через «венгерские линзы», заявил Орбан.

«Мы помогаем Украине, в наших интересах сохранить суверенную Украину и в наших интересах, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, но не в наших интересах отказываться от всех наших экономических отношений с Россией», — сказал премьер-министр.

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В начале декабря Венгрия не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволили бы выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 г. В результате Европейский союз ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия. Как писал Reuters, Будапешт разменял свое согласие на частичную разморозку обещанных ему средств.

24 ноября правительство Венгрии также утвердило выделение финансовой помощи Украине в размере 187 млн евро в следующем году в рамках решения Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 г. кредитов на восстановление экономики.

В начале декабря Орбан призвал пересмотреть санкции против России. Венгерский премьер также предлагал провести переговоры по Украине между Россией и США, заявив, что такая встреча могла бы состояться в Будапеште.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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