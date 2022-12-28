Путин по видеосвязи запустил завод «Титан-Полимер» в Псковской области

Президент сообщил, что проектная мощность завода – порядка 72 000 т различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Он также выразил уверенность в том, что предприятие поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение.