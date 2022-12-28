Путин по видеосвязи запустил завод «Титан-Полимер» в Псковской области
Президент России Владимир Путин запустил в среду по видеосвязи завод «Титан-Полимер» в Псковской области, передает пресс-служба Кремля.
«Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме», — пояснил глава государства.
Президент сообщил, что проектная мощность завода – порядка 72 000 т различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Он также выразил уверенность в том, что предприятие поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что рабочая поездка Путина в Псковскую область, в ходе которой он должен был посетить завод «Титан-Полимер», отменилась из-за нелетных условий.