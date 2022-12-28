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Путин по видеосвязи запустил завод «Титан-Полимер» в Псковской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин запустил в среду по видеосвязи завод «Титан-Полимер» в Псковской области, передает пресс-служба Кремля.

«Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме», — пояснил глава государства.

Президент сообщил, что проектная мощность завода – порядка 72 000 т различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Он также выразил уверенность в том, что предприятие поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что рабочая поездка Путина в Псковскую область, в ходе которой он должен был посетить завод «Титан-Полимер», отменилась из-за нелетных условий.

Ранее по теме: Песков сообщил об отмене поездки Путина в Псковскую область

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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