Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве
Трехсторонние переговоры глав министерств обороны России, Сирии и Турции Сергея Шойгу, Хулуси Акара и Али Махмуд Аббаса завершились в Москве, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.
«В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.
25 декабря газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва ведут переговоры об открытии для турецких ВВС воздушного пространства над Сирией для проведения возможной трансграничной операции.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.