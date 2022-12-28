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Политика

США и ЕС призвали к срочной деэскалации в Косово

Ведомости

США и ЕС призвали все стороны возникшей «напряженной ситуации» в Косово к немедленной деэскалации, следует из совместного заявления заместителя официального представителя госдепа США Веданта Пателя и представителя пресс-службы Еврокомиссии Набилы Массрали.

«Мы призываем всех проявлять максимальную сдержанность, предпринять немедленные действия для безоговорочной деэскалации ситуации и воздерживаться от провокаций, угроз или запугивания», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что уже ведется совместная работа с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти над поиском политического решения, чтобы разрядить напряженность и согласовать дальнейший путь в интересах стабильности, безопасности и благополучия всех местных общин.

«Мы приветствуем заверения руководства Косово, подтверждающие, что никаких списков граждан косовских сербов, подлежащих аресту или судебному преследованию за мирные протесты/баррикады, не существует. В то же время необходимо уважать верховенство закона, и любая форма насилия неприемлема и не будет допускаться», — подчеркивается в заявлении.

Обстановка в регионе обострилась 10 декабря после того, как на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич за предполагаемое нападение на избирательную комиссию. Сербское население в ответ начало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста. Одной из целей этой акции было недопущение перевозки Пантича в Приштину.

Затем к баррикадам были стянуты патрули миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию, и потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Премьер Косова Альбин Курти заявил, что обратился к миссии НАТО KFOR по поводу возведенных сербами баррикад, и добавил, что ждет ответа до вечера 11 декабря, после чего пообещал разобрать их собственными силами. После этого Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны. Он также отдал приказ привести войска в высшую степень боевой готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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