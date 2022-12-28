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Лавров заявил о необходимости освобождения территории новых регионов России

Ведомости

Территории вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть освобождены полностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

Во время интервью передаче «Большая игра» Лаврова спросили, о каких границах новых регионов идет речь, на что он ответил: «Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией».

На уточняющий вопрос, означает ли это, что эти территории России еще предстоит освободить, он ответил: «Конечно».

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 19 октября на новых территориях было объявлено военное положение.

Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Ранее по теме: В четырех новых регионах России в 2023 году пройдут выборы, несмотря на военное положение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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