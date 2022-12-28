Лавров заявил о необходимости освобождения территории новых регионов России
Территории вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть освобождены полностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала», передает ТАСС.
Во время интервью передаче «Большая игра» Лаврова спросили, о каких границах новых регионов идет речь, на что он ответил: «Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией».
На уточняющий вопрос, означает ли это, что эти территории России еще предстоит освободить, он ответил: «Конечно».
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 19 октября на новых территориях было объявлено военное положение.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.