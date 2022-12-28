Новый город в Херсонской области будет рассчитан на 30 000 жителей

О том, что Путин поручил построить в Геническом районе — на Арабатской стрелке — небольшой город, Сальдо сообщил в середине декабря. Позднее он уточнил, что правительством России уже собраны исходные данные, началась разработка проекта комплексной застройки. Контролировать ход строительства будет администрация президента РФ и ее замруководителя Сергей Кириенко, отметил он тогда.