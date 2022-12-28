Новый город в Херсонской области будет рассчитан на 30 000 жителей
Новый город в Херсонской области, который ранее поручил построить президент РФ Владимир Путин, будет рассчитан на 30 000 жителей, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо на пресс-конференции.
«Город планируется на 30 000 жителей со всей современнейшей инфраструктурой. Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы, там будет сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы», – приводит его слова ТАСС.
По словам Сальдо, проектом строительства нового города уже заинтересовались инвесторы, однако каких-либо подробностей не привел. Название нового города будет выбрано с помощью конкурса, добавил он.
О том, что Путин поручил построить в Геническом районе — на Арабатской стрелке — небольшой город, Сальдо сообщил в середине декабря. Позднее он уточнил, что правительством России уже собраны исходные данные, началась разработка проекта комплексной застройки. Контролировать ход строительства будет администрация президента РФ и ее замруководителя Сергей Кириенко, отметил он тогда.
19 октября Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.