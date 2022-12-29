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На территории Белоруссии упала украинская ракета

Ведомости

Украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00, передает БелТА. 

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — сказано в сообщении.  

В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся. По его поручению группа из числа сотрудников Минобороны и Следственного комитета проводят работу по выяснению обстоятельств падения ракеты.  

Уточняется, что в настоящий момент рассматривается две причины падения ракеты на территории Белоруссии. В частности, ракета могла залететь на территорию страны случайно – по аналогии с инцидентом с падением ракет в Польше. По другой версии, это могут быть обломки ракеты, сбитой в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии. 

«Судя по опубликованным фото, речь идёт об обломках из которых можно собрать почти целую ракету 5В55 для комплексов ПВО С-300 ранних модификаций», — говорит источник в ОПК России. Ранее такая же ракета советского производства, используемая ПВО Украины, упала в Польше.

Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Тогда в Минобороны России идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Ранее по теме: Лукашенко допустил развертывание агрессии против Белоруссии
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных