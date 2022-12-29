На территории Белоруссии упала украинская ракета
Украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00, передает БелТА.
«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», — сказано в сообщении.
В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся. По его поручению группа из числа сотрудников Минобороны и Следственного комитета проводят работу по выяснению обстоятельств падения ракеты.
Уточняется, что в настоящий момент рассматривается две причины падения ракеты на территории Белоруссии. В частности, ракета могла залететь на территорию страны случайно – по аналогии с инцидентом с падением ракет в Польше. По другой версии, это могут быть обломки ракеты, сбитой в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.
«Судя по опубликованным фото, речь идёт об обломках из которых можно собрать почти целую ракету 5В55 для комплексов ПВО С-300 ранних модификаций», — говорит источник в ОПК России. Ранее такая же ракета советского производства, используемая ПВО Украины, упала в Польше.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Тогда в Минобороны России идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».