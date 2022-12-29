На территории Белоруссии упала украинская ракета

Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Тогда в Минобороны России идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».