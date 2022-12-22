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Политика

Лукашенко допустил развертывание агрессии против Белоруссии

Ведомости

Минск видит готовность развернуть агрессию вокруг Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании об итогах проверки силового блока страны, передает агентство «БелТА».

«Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах», — сказал он. 

Таким образом Лукашенко объяснил решение проверить боеготовность сил мгновенного реагирования. Проверка проходила с 13 по 19 декабря по поручению главы государства.

10 октября Лукашенко сообщил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, Лукашенко указал на то, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.

Кроме того, в начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации, но не посылает туда своих военных. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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