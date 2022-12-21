Путин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Российский лидер обратился к госсекретарю союзного государства с просьбой рассказать о реализации намеченных планов. «Чем можем помочь в реализации тех серьёзных и интересных, важных задач, которые стоят перед Вами в рамках Вашей сегодняшней работы? Надо сказать, что Вы работаете в очень полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Белоруссии», — сказал Путин.