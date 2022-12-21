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Путин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает пресс-служба Кремля. 

Российский лидер обратился к госсекретарю союзного государства с просьбой рассказать о реализации намеченных планов. «Чем можем помочь в реализации тех серьёзных и интересных, важных задач, которые стоят перед Вами в рамках Вашей сегодняшней работы? Надо сказать, что Вы работаете в очень полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Белоруссии», — сказал Путин. 

В свою очередь, Мезенцев рассказал о ходе реализации союзнических программ, как в экономической, так и в других сферах.

«Владимир Владимирович, представил [в презентации] краткую информацию о том, что, помимо того огромного задела, который благодаря вашей позиции и позиции президента Беларуси, обозначен как 28 программ по экономической интеграции – по-настоящему историческое, прорывное, масштабное решение, – сохраняется механизм программ Союзного государства, который финансируется из союзного бюджета», — сказал он.

Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

В начале этой недели, 19 декабря, лидеры двух государств встретились в Минске. Их переговоры продолжались более 2,5 часов. По итогам встречи Лукашенко сообщил, что страны согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г., и добавил, что обсуждения касались концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года. 

Отмечалось, что в ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных