Путин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер обратился к госсекретарю союзного государства с просьбой рассказать о реализации намеченных планов. «Чем можем помочь в реализации тех серьёзных и интересных, важных задач, которые стоят перед Вами в рамках Вашей сегодняшней работы? Надо сказать, что Вы работаете в очень полезное и интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решения задач, которые мы ставим в этой сфере в интересах граждан как России, так и Белоруссии», — сказал Путин.
В свою очередь, Мезенцев рассказал о ходе реализации союзнических программ, как в экономической, так и в других сферах.
«Владимир Владимирович, представил [в презентации] краткую информацию о том, что, помимо того огромного задела, который благодаря вашей позиции и позиции президента Беларуси, обозначен как 28 программ по экономической интеграции – по-настоящему историческое, прорывное, масштабное решение, – сохраняется механизм программ Союзного государства, который финансируется из союзного бюджета», — сказал он.
Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.
В начале этой недели, 19 декабря, лидеры двух государств встретились в Минске. Их переговоры продолжались более 2,5 часов. По итогам встречи Лукашенко сообщил, что страны согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г., и добавил, что обсуждения касались концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года.
Отмечалось, что в ходе встречи лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия «с акцентом на импортозамещение», сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности в регионе.