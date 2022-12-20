Россия и Белоруссия впервые согласовали цену на газ на три года

Россия и Белоруссия впервые согласовали цену на газ на три годаОна предположительно будет близка к текущей
Цена на российский газ для Белоруссии будет впервые зафиксирована на три года, сообщил 20 декабря премьер-министр республики Роман Головченко.По его словам, это создаст «стабильность» и Минск сможет «в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр» (цитата по Sputnik Беларусь).
По словам Головченко, согласованная цена на газ «базируется на белорусском предложении». Он добавил, что в ближайшее время соответствующие министерства подпишут коммерческое соглашение о поставках газа в Белоруссию.
19 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. По итогам встречи Лукашенко сообщил, что страны согласовали фиксированную цену на газ в 2023 г. «Цена на российский газ на следующий год для Беларуси фиксированная и выгодная», — сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»). Он также добавил, что обсуждения касались концепции единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года.
Перед переговорами лидеров двух стран вице-премьер РФ Алексей Оверчук (курирует международные отношения) сказал журналистам, что Минск «традиционно хочет, чтобы цена [на газ] была близка к российской». 16 декабря Лукашенко заявил, что белорусская сторона настаивает на равных с РФ условиях для работы субъектов в сфере ценообразования на газ.
В начале сентября этого года Путин говорил, что Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 г. подпишут документ о создании единого рынка газа в рамках Союзного государства. Также предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и договора о едином рынке электроэнергии.
Ранее цена на российский газ для Белоруссии согласовывалась ежегодно. На 2022 г. она была установлена на уровне $128,52 за 1000 куб. м для республики, как и годом ранее. С апреля этого года Белоруссия перешла на расчеты за газ в российских рублях. Об изменениях фактической стоимости газа не сообщалось.
В 2019-2020 гг. Белоруссия платила за газ немногим меньше — $127 за 1000 куб. м, в 2018 г. — $129 за 1000 куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что новая контрактная цена на газ для Белоруссии незначительно превысит действующую. Он отмечает, что экспорт газа в республику для «Газпрома» является прибыльным, но маржинальность поставок абсолютно несопоставима с экспортом в Европу и даже в Китай. Цена, по которой российский газ поставляется в Белоруссию, по его словам, обусловлена не экономическими, а политическими причинами. «На данный момент союзника ближе, чем Белоруссия, у России нет», — констатирует эксперт.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов также считает, что новая цена на газ несильно будет отличаться от текущей. По его мнению, она может быть даже несколько снижена для того, чтобы ее уровень соответствовал уровню цены на газ в приграничной с республикой Смоленской области. С 1 декабря 2022 г. предельная стоимость газа для промышленных потребителей в Смоленской области установлена приказом ФАС в диапазоне 5587-5690 руб. за 1000 куб. м. Размер скидки, по оценке Фролова, может быть в пределах 1000 руб. за 1000 куб. м (порядка $15 по текущему курсу ЦБ).
Кауфман добавляет, что на фоне СВО и ее последствий взаимозависимость двух стран повысилась, что, вероятно, и привело к заключению сразу трёхлетнего контракта. Фролов соглашается: «Текущая ситуации создает много факторов, которые ускоряют те процессы, которые шли на протяжении последних 15 лет».
Белоруссия сэкономит миллиарды долларов на российском газе по сравнению с ценами в Европе, отмечает проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Вячеслав Сутырин. Эту сумму Минск направит на исполнение социальных обязательств, укрепляя таким образом внутриполитическую стабильность, полагает он.
России такой сценарий выгоден: во-первых, Москва нуждается в Белоруссии как в устойчивом союзнике, а во-вторых, Кремль увязывает поставки газа с более комплексными вещами вроде союзных программ и укрепления военно-политического сотрудничества, резюмирует эксперт.