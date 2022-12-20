Россия и Белоруссия впервые согласовали цену на газ на три года

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов также считает, что новая цена на газ несильно будет отличаться от текущей. По его мнению, она может быть даже несколько снижена для того, чтобы ее уровень соответствовал уровню цены на газ в приграничной с республикой Смоленской области. С 1 декабря 2022 г. предельная стоимость газа для промышленных потребителей в Смоленской области установлена приказом ФАС в диапазоне 5587-5690 руб. за 1000 куб. м. Размер скидки, по оценке Фролова, может быть в пределах 1000 руб. за 1000 куб. м (порядка $15 по текущему курсу ЦБ).