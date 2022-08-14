У единого газового рынка ЕАЭС есть шанс успеть к 2025 году

«Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, под председательством которого прошли переговоры, отметил существенную динамику в разрешении вопросов, по которым сторонам продолжительное время не удавалось достичь консенсуса», – сообщила ЕЭК. В комиссии добавили, что поиск решения по неурегулированным вопросам продолжится «на более высоком уровне». По словам Кожошева, они могут стать основой для будущих компромиссов.