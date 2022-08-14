У единого газового рынка ЕАЭС есть шанс успеть к 2025 году

У единого газового рынка ЕАЭС есть шанс успеть к 2025 годуНо вопросы формирования тарифов на прокачку пока не согласованы
Урегулирована большая часть разногласий стран – членов ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) по созданию единого рынка газа, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В ЕЭК уточнили, что переговоры состоялись 12 августа на уровне министров энергетики стран.
«Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, под председательством которого прошли переговоры, отметил существенную динамику в разрешении вопросов, по которым сторонам продолжительное время не удавалось достичь консенсуса», – сообщила ЕЭК. В комиссии добавили, что поиск решения по неурегулированным вопросам продолжится «на более высоком уровне». По словам Кожошева, они могут стать основой для будущих компромиссов.
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