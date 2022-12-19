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Экономика

Лукашенко заявил, что Минск доволен ценой на российский газ

Ведомости

Цена на российский газ для Минска на следующий год — фиксированная и выгодная, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года», — отметил белорусский президент (цитата по «РИА Новости»).

По словам Лукашенко, «новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить».

Белорусский лидер ранее заявлял, что при формировании единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России возникли проблемы, в частности, сорваны сроки реализации мероприятий.

В начале сентября Путин сообщил, что Россия и Белоруссия создадут единый рынок газа в рамках Союзного государства. Он уточнил, что документ будет подписан до 1 декабря 2023 г. «Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», — добавил Путин.

В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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