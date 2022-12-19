Лукашенко заявил, что Минск доволен ценой на российский газ
Цена на российский газ для Минска на следующий год — фиксированная и выгодная, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане. Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года», — отметил белорусский президент (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лукашенко, «новые темы появились в области поставок газа, не стоит пока о них говорить».
Белорусский лидер ранее заявлял, что при формировании единого рынка газа в рамках Союзного государства Белоруссии и России возникли проблемы, в частности, сорваны сроки реализации мероприятий.
В начале сентября Путин сообщил, что Россия и Белоруссия создадут единый рынок газа в рамках Союзного государства. Он уточнил, что документ будет подписан до 1 декабря 2023 г. «Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии», — добавил Путин.
В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.