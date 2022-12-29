В Монголии восстановят древнюю столицу империи Чингисхана Каракорум
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписал указ о восстановлении столицы Монгольской империи середины XIII в. города Каракорум в долине реки Орхон, сообщается на сайте главы республики.
«Цель указа — создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры», – говорится в сообщении.
Правительству Монголии поручено подготовить необходимую правовую базу, а также разработать генеральный план развития города и соответствующей инфраструктуры.
«Реконструкция города Каракорум – это грандиозная созидательная деятельность, и понятно, что она потребует много времени, денег, упорного труда и самоотверженности. Однако мы уверены, что, если мы объединимся, сможем восстановить город Каракорум, который является очагом Монгольской империи», – приводит слова президента агентство МОНЦАМЭ.
По его оценке, город после восстановления может стать новым центром духовного, научного и культурного развития Монголии. В 2004 г. окружающие остатки Каракорума город Хархорин и культурный ландшафт долины реки Орхон были объявлены ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.