В Монголии восстановят древнюю столицу империи Чингисхана Каракорум

«Реконструкция города Каракорум – это грандиозная созидательная деятельность, и понятно, что она потребует много времени, денег, упорного труда и самоотверженности. Однако мы уверены, что, если мы объединимся, сможем восстановить город Каракорум, который является очагом Монгольской империи», – приводит слова президента агентство МОНЦАМЭ.