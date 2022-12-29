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В Монголии восстановят древнюю столицу империи Чингисхана Каракорум

Ведомости

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписал указ о восстановлении столицы Монгольской империи середины XIII в. города Каракорум в долине реки Орхон, сообщается на сайте главы республики.

«Цель указа — создание условий для проживания граждан в здоровой и безопасной среде, расширение доступа к основным социальным услугам, децентрализация населения, обеспечение сбалансированного развития регионов, укрепление ценного наследия государства, восстановление его истории и культуры», – говорится в сообщении.

Правительству Монголии поручено подготовить необходимую правовую базу, а также разработать генеральный план развития города и соответствующей инфраструктуры.

«Реконструкция города Каракорум – это грандиозная созидательная деятельность, и понятно, что она потребует много времени, денег, упорного труда и самоотверженности. Однако мы уверены, что, если мы объединимся, сможем восстановить город Каракорум, который является очагом Монгольской империи», – приводит слова президента агентство МОНЦАМЭ.

По его оценке, город после восстановления может стать новым центром духовного, научного и культурного развития Монголии. В 2004 г. окружающие остатки Каракорума город Хархорин и культурный ландшафт долины реки Орхон были объявлены ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных