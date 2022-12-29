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Россияне назвали ВЦИОМ самым значимым результатом спецоперации

Ведомости

Наиболее значимым и положительным результатом военной спецоперации России на Украине для большинства россиян стало снятие водной блокады Крыма, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании, проведенном по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

«Наиболее весомым из них (итогов СВО) стало снятие водной блокады Крыма – абсолютное большинство считают это достижение значимым и декларируют положительное отношение к нему», – прокомментировал результаты ВЦИОМ.

Опрос проходил по телефону в закрытой форме: респондентам было предложено оценить, является ли выбранное авторами исследования конкретное событие-итог СВО скорее значимым или же скорее незначимым, а также указать собственное отношение к нему: положительное, отрицательное или безразличное.

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Снятие водной блокады Крыма стало значимым и положительным для 85% участников опроса, освобождение ЛНР и значительной части ДНР – для 80%, консолидация российского общества – для 79%. Вхождение новых регионов в состав России значимым и позитивным сочли 76% респондентов.

До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал и водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно.

В начале спецоперации на Украине российские военные вышли к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Затем была ликвидирована бетонная дамба, которую украинские власти возвели после референдума в Крыму в 2014 г. После этого специалисты начали очищать русло и восстанавливать инфраструктуру гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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