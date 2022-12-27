Уходящий год запомнился россиянам спецоперацией, окончанием пандемии и мобилизацией

В целом прошедший год для России был «трудным», говорят 83% россиян, о том, что он был удачным и хорошим – 14%. А вот личные итоги года для граждан оказались лучше: 52% россиян назвали его хорошим, а 45% – плохим и тяжелым. Например, тот же 2020 год был для россиян намного хуже: тогда индекс был отрицательным и равнялся -33, сейчас он в положительных значениях +7. «В 2020 г. россияне видели угрозу жизни каждому, сейчас восприятие угроз ниже», – считает социолог.