Уходящий год запомнился россиянам спецоперацией, окончанием пандемии и мобилизацией

Уходящий год запомнился россиянам спецоперацией, окончанием пандемии и мобилизацией83% респондентов ВЦИОМа назвали 2022 год трудным
Завершающийся 2022 год больше всего запомнился россиянам проведением специальной военной операции на Украине. Ее назвали событием года 62% опрошенных ВЦИОМом граждан. Еще по 9% россиян назвали событием окончание пандемии и мобилизацию, а 6% – вхождение в состав России новых территорий. Опрос общественного мнения представил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В целом прошедший год для России был «трудным», говорят 83% россиян, о том, что он был удачным и хорошим – 14%. А вот личные итоги года для граждан оказались лучше: 52% россиян назвали его хорошим, а 45% – плохим и тяжелым. Например, тот же 2020 год был для россиян намного хуже: тогда индекс был отрицательным и равнялся -33, сейчас он в положительных значениях +7. «В 2020 г. россияне видели угрозу жизни каждому, сейчас восприятие угроз ниже», – считает социолог.
Также ВЦИОМ представил данные по экономическим настроениям россиян. В частности, инфляцию к концу года 40% называют «умеренной», 32% – «очень высокой», 19% – «незначительной».
Федоров сказал, что в январе 2022 г. были пиковые значения, когда 65% россиян говорили о высокой инфляции в России, а после начала спецоперации россияне стали говорить об этом реже. С товарным дефицитом к концу года столкнулись 19% россиян, тогда как в марте о дефиците хотя бы одного товара говорили 50%. Среди основных категорий товаров, где ощущался дефицит, россияне назвали лекарства, автозапчасти, бытовую технику.
Уровень безработицы в целом не сильно изменился с 2021 г. в оценках россиян. В декабре 2021 г. 62% россиян говорили, что у них нет близких или знакомых, которые потеряли бы работу, сейчас так говорит 71%. В целом за год колебания составляли от 62 до 73%.
Резко за год выросла положительная оценка экономической политики страны. В декабре 2021 г. 45% респондентов отмечали, что их не устраивает экономическая политика, 27% – отчасти устраивает, отчасти нет, а 22% – в целом устраивает.
В декабре 2022 г. уже 37% говорят, что экономическая политика их устраивает, 28% – отчасти устраивает, отчасти нет, 29% – не устраивает.
Схожая тенденция оказалась и с оценкой социальной политики, которую проводят власти. В декабре 2021 г. 39% россиян она не устраивала, 29% устраивала отчасти, 29% устраивала. Сейчас 42% говорят, что их устраивает социальная политика, 27% – устраивает отчасти, 24% – не устраивает.
«Изменилась пирамида потребностей граждан. Актуализировались потребности, связанные с безопасностью, работает фактор объединения вокруг флага – все это сказывается на оценках», – говорит Федоров.
Уровень одобрения деятельности президента с конца прошлого года вырос с 60 до 74%, а уровень доверия к нему – с 6 до 78%. Что касается внутренней политики страны, то 43% россиян устраивает, как ее проводят, 29% устраивает отчасти, 22% не устраивает. Здесь, так же как и с экономической, и с социальной политикой, показатели выросли по сравнению с концом 2021 г.
А вот что касается внешней политики, которая всегда граждан устраивала (в конце прошлого года так говорили 50% россиян), за год рост произошел небольшой. Сейчас внешняя политика устраивает 54% россиян. Удовлетворенность россиян внешней политикой была максимальна в марте – апреле, но к концу года значения опустились до январских значений, говорит Федоров.
Управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев сказал, что спецоперация стала ключевой темой повестки губернаторских выборов в 2022 г., что повлияло на ход избирательных кампаний. «Рост рейтинга «Единой России» следовал за ростом рейтинга президента», – сказал он. А среди прогнозов на будущий год Алиев назвал, что уже появятся элементы президентской кампании весной-летом 2023 г. (президентские выборы должны пройти в марте 2024 г.) и партии постараются сделать задел на президентскую кампанию.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов отметил, что кризис «мировой диспозиции», которая сложилась по итогам окончания холодной войны, начался еще в конце 2000-х гг., когда началась эрозия стройной и «на каком-то этапе» эффективной мировой системы. «Уходящий 2022 год подвел черту, когда окончательно стало ясно, что прежняя мировая система существовать не будет. И это не связано с Россией. Стала очевидной пагубность с точки зрения правительств разных стран взаимной зависимости, которая раньше считалась гарантом стабильности», – говорит Лукьянов.
Если сейчас это сказалось на отношениях между Россией и Евросоюзом, то в ближайшие пять лет будет происходить «процесс рассоединения» между США и Китаем, хотя и аккуратнее, чем в 2022 г., замечает эксперт.
В 2022 г. мир для России разделился на дружественные и недружественные страны, хотя по существу это не так, считает Лукьянов. У США с Европой в 2022 г. произошла консолидация, хотя с начала 2000-х гг. их отношения расходились. Сейчас же в силу российских действий и реакции со стороны Запада возникло основание для новой консолидации. Но вряд ли она будет долгой, считает он.
«Дружественные страны» Лукьянов называет еще более интересным феноменом. По его словам, США не удалось вовлечь в коалицию против России никого, кроме своих давних союзников. «Четко проявилось нежелание незападного мира следовать западной политике. И это основной результат, который важен для России, потому что он накладывает новую рамку на российскую внешнюю политику», – сказал эксперт. Сотрудничество с ведущими западными странами далее для России невозможно, нужно будет заново создавать отношения с незавидным миром, говорит эксперт: «Запад гомогенный, и страны в нем похожи друг на друга, а незападный мир не сводится к общим формулам, между ними есть ключевые противоречия. Это означает, что работа России во внешней политике должна быть очень направленной <...> Нет единой модели взаимодействия, нужен отдельный набор предложений от России».