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Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты

Ведомости

Упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита системой противовоздушной обороной (ПВО), передает пресс-служба Минобороны республики.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области», — сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. 

Ранее сегодня агентство БелТА сообщило, что ккраинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.

Рассматривается две причины падения ракеты на территории Белоруссии. В частности, ракета могла залететь на территорию страны случайно – по аналогии с инцидентом с падением ракет в Польше. По другой версии, это могут быть обломки ракеты, сбитой в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных