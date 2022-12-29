Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты

Рассматривается две причины падения ракеты на территории Белоруссии. В частности, ракета могла залететь на территорию страны случайно – по аналогии с инцидентом с падением ракет в Польше. По другой версии, это могут быть обломки ракеты, сбитой в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии.